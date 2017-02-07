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Президент Ирана заявил, что соглашение по атому выгодно всем участникам сделки

Международная панорама
7 февраля, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Министр иностранных дел страны при этом заявил, что Тегеран откажется вести новые переговоры, если администрация США захочет изменить условия сделки
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани считает, что соглашение по ядерной программе Тегерана выгодно всем участникам сделки, вопреки мнению президента США Дональда Трампа, который критикует этот договор. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Новый президент США читает текст атомного соглашения, но не может принять его, - приводит слова Роухани агентство. - Он говорит, что это худшее соглашение в истории".

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"Это соглашение беспроигрышное, - уверен Роухани. - Оно выгодно всем. Переговоры по ядерной теме могут быть использованы как пример для других переговоров, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе".

В то же время, как передает агентство Bloomberg, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран откажется вести новые переговоры, если администрация Трампа захочет изменить условия сделки. Зариф считает, что страны Европы, которые участвуют в соглашении, также не пойдут на проведение новых переговоров.

Летом 2015 года Иран и международная "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) согласовали так называемый Совместный всеобъемлющий план действий. Он предусматривает отмену международных санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность.

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Персоны
Роухани, Хасан Трамп, Дональд
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