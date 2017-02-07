МИД КНР: визит эсминца Zumwalt в Южную Корею не должен отразиться на безопасности Китая

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ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Направление в Республику Корею (РК) новейшего американского эсминца с управляемым ракетным оружием Zumwalt не должно отразиться на безопасности Китая. Об этом заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Если взаимодействие между любыми странами влияет на безопасность и стабильность в регионе, то китайская сторона будет пристально за ними следить. Мы обратили внимание на соответствующие сообщения", - сказал дипломат.
Лу Кан заявил, что военное сотрудничество "некоторых стран должно способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе". "Если соответствующие действия отразятся на безопасности Китая, то мы выступим против", - добавил он.
Ранее командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Харрис предложил РК направить к ее берегам Zumwalt для противодействия военной угрозе со стороны КНДР. Харрис предложил разместить "суперэсминец" на южнокорейской базе ВМС на курортном острове Чеджудо. Боевой корабль не станет базироваться там на постоянной основе, но будет делать туда регулярные заходы. Другим возможным вариантом его размещения может стать база в Желтом море.