МИД Египта официально назвал крушение российского лайнера на Синае терактом

КАИР, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. МИД Египта официально классифицировал крушение российского лайнера на Синае в октябре 2015 года как террористический акт. Соответствующее заявление было сделано официальным представителем египетского внешнеполитического ведомства Ахмедом Абу Зейдом в ответ на опубликованный Белым домом список 78 терактов, "недостаточно освещенных в прессе".

Комментируя критику президента США Дональда Трампа в адрес американских СМИ, которые, по его мнению, во многих случаях не сообщают о действиях террористов в Европе и по всему миру, египетский дипломат отметил, что 9 из 78 упомянутых нападений произошли в Египте. "Жертвами террористических операций стали десятки, а то и сотни человек, в том числе в результате падения российского лайнера на Синае и взрыва в коптской церкви Аль-Бутрусия, - сказал он. - Вызывает сожаление, что селективность и предвзятость, которую критикует Трамп, распространяется и на подход ряда западных СМИ к освещению терактов".

Египет и ранее не отвергал версию теракта на борту разбившегося 31 октября 2015 года российского самолета А321, однако Каир всегда призывал дождаться официальных итогов расследования, которые не обнародованы до сих пор. В МИД АРЕ неоднократно подчеркивали, что работа на всех этапах следствия велась, исходя из предположения, что авиакатастрофа была преднамеренным актом.

"Позиция Белого дома, - подчеркнул Абу Зейд, - согласуется с неоднократными призывами Египта о необходимости принятия всеобъемлющей, последовательной и неизбирательной антитеррористической стратегии, в том числе в ее политической, информационной и культурной аспектах".