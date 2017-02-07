Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Египта официально назвал крушение российского лайнера на Синае терактом

Международная панорама
7 февраля, 12:15 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Ахмед Абу Зейд отреагировал на опубликованный Белым домом список 78 терактов, "недостаточно освещенных в прессе"
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. МИД Египта официально классифицировал крушение российского лайнера на Синае в октябре 2015 года как террористический акт. Соответствующее заявление было сделано официальным представителем египетского внешнеполитического ведомства Ахмедом Абу Зейдом в ответ на опубликованный Белым домом список 78 терактов, "недостаточно освещенных в прессе".

Читайте также новости по теме:
Расследование крушения российского самолета в Египте
© Максим Григорьев/ТАСС
В Шарм-эш-Шейхе прошла поминальная служба по жертвам авиакатастрофы А321
Фонд 9268: как родственники погибших над Синаем помогают друг другу
Патриарх Кирилл почтил память погибших в катастрофе над Синаем

Комментируя критику президента США Дональда Трампа в адрес американских СМИ, которые, по его мнению, во многих случаях не сообщают о действиях террористов в Европе и по всему миру, египетский дипломат отметил, что 9 из 78 упомянутых нападений произошли в Египте. "Жертвами террористических операций стали десятки, а то и сотни человек, в том числе в результате падения российского лайнера на Синае и взрыва в коптской церкви Аль-Бутрусия, - сказал он. - Вызывает сожаление, что селективность и предвзятость, которую критикует Трамп, распространяется и на подход ряда западных СМИ к освещению терактов".

Египет и ранее не отвергал версию теракта на борту разбившегося 31 октября 2015 года российского самолета А321, однако Каир всегда призывал дождаться официальных итогов расследования, которые не обнародованы до сих пор. В МИД АРЕ неоднократно подчеркивали, что работа на всех этапах следствия велась, исходя из предположения, что авиакатастрофа была преднамеренным актом.

"Позиция Белого дома, - подчеркнул Абу Зейд, - согласуется с неоднократными призывами Египта о необходимости принятия всеобъемлющей, последовательной и неизбирательной антитеррористической стратегии, в том числе в ее политической, информационной и культурной аспектах".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование крушения российского самолета в Египте
Страны
Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию имущества
2
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практики
5
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
6
AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию
7
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
Темы дня
Реклама