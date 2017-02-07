Николя Саркози предстанет перед судом по делу о финансировании предвыборной кампании

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ПАРИЖ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу "Бигмалион". Об этом решении французской юстиции сообщило агентство AFP.
Дело "Бигмалион" касается финансирования предвыборной кампании Саркози в 2012 году. С помощью различных ухищрений Саркози и его партия "Союз в поддержку народного движения" значительно превысили установленный максимальный лимит средств, выделяемых на компанию. Как установило следствие, вместо €22,5 млн в это было вложено не менее €40 млн. Значительная часть этой операции была проведена через рекламную фирму "Бигмалион".