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Николя Саркози предстанет перед судом по делу о финансировании предвыборной кампании

Международная панорама
7 февраля, 12:04 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Как отмечает AFP, Саркози и его партия "Союз в поддержку народного движения" значительно превысили установленный максимальный лимит средств с помощью различных ухищрений
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Николя Саркози

Николя Саркози

© AP Photo/Christophe Ena

ПАРИЖ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу "Бигмалион". Об этом решении французской юстиции сообщило агентство AFP.

Дело "Бигмалион" касается финансирования предвыборной кампании Саркози в 2012 году. С помощью различных ухищрений Саркози и его партия "Союз в поддержку народного движения" значительно превысили установленный максимальный лимит средств, выделяемых на компанию. Как установило следствие, вместо €22,5 млн  в это было вложено не менее €40 млн. Значительная часть этой операции была проведена через рекламную фирму "Бигмалион".

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