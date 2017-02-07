Польша направит РФ ноту с просьбой разъяснить, почему она не отдает обломки Ту-154

ВАРШАВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. МИД Польши намерен отправить России ноту, чтобы выяснить, проводили ли российские следователи какие-то процессуальные действия с обломками разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года самолета Ту-154М. Об этом министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский заявил в эфире радио RMF FM.

По его словам, "дипломатические возможности исчерпаны". "Мы считаем, что следующий шаг - направить россиянам ноту, чтобы спросить, какие за последний год им пришлось реализовывать следственные действия, заставившие удерживать эти обломки", - отметил министр, подчеркнув, что если ответ будет отрицательным, Польша "подаст жалобу в Международный суд с обвинением в воровстве польского имущества".

Отвечая на вопрос о том, как Варшава будет действовать, если рассмотрение дела в Гаагском суде не принесет желаемого результата, Ващиковский сказал, что в таком случае Польша "будет создавать международную коалицию, международное давление с участием других союзников, которые вынесут эту тему в повестку переговоров с РФ".

На минувшей неделе Ващиковский уже говорил о планах Польши подать жалобу на РФ в Гаагский суд. "Сначала на протяжении года мы пытались проверить, есть ли возможность напрямую достучаться до россиян", - сказал он, подчеркнув, что "российская сторона отвечает отрицательно". "Мы также пытались получить поддержку некоторых наших союзников, организаций, к которым мы принадлежим", - напомнил Ващиковский.

"Так как этому делу уже семь лет, наши возможности исчерпаны. Из-за этого в данный момент завершается процесс написания жалобы в Международный суд, и в ближайшее время мы ее представим", - сказал глава польской дипломатии, добавив, что сроки подачи иска зависят от юристов, но "речь идет о днях или неделях".

Катастрофа, причины, расследование

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 пассажиров.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

Расследования обстоятельств крушения продолжает как польская прокуратура, так и российские следователи. Москва неоднократно заявляла, что обломки Ту-154М являются вещественным доказательством и не могут быть переданы Варшаве до завершения следствия.