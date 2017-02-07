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ЕСПЧ обязал РФ выплатить группе граждан компенсацию за нарушение права на свободу собраний

Международная панорама
7 февраля, 12:52 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
В числе истцов - российский правозащитник Лев Пономарев и лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов
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ПАРИЖ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Европейский суд по правам человека принял сегодня в Страсбурге решение, обязывающее РФ выплатить €173,5 тыс. группе россиян, подавших жалобу относительно нарушения права на свободу собраний. Об этом говорится в распространенном заявлении.

В числе истцов - российский правозащитник Лев Пономарев и лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов. Авторы ходатайства утверждали, что в 2009-2012 годы российские власти разными способами препятствовали проведению массовых акций.

Суд признал в своем решении действия властей РФ нарушением права граждан на свободу собраний.

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