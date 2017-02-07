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Минск и Киев урегулировали вопрос с компенсацией за возврат борта "Белавиа" в Жуляны

Международная панорама
7 февраля, 13:09 UTC+3 МИНСК МИНСК 7, февраля. /ТАСС
Этот вопрос урегулирован на основе взаимной выгоды и взаимопонимания, заявил гендиректор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров
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МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Украина урегулировали вопрос с компенсацией за возврат в октябре 2016 года самолета авиакомпании "Белавиа" в киевский аэропорт Жуляны. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров.

"Этот вопрос урегулирован на основе взаимной выгоды и взаимопонимания. Проблема закрыта, компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Белоруссии. По сумме, которую мы предъявляли украинской стороне, найден вариант компенсации, нас это в полной мере удовлетворило", - сказал Гусаров.

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Ранее белорусская авиакомпания сообщала, что украинские власти в октябре вернули в Киев самолет под угрозой поднять истребители. После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли пассажира, гражданина Армении. Белоруссия заявила протест и вручила ноту Украине в связи с принудительным возвращением в Киев белорусского самолета. Минск также обнародовал записи переговоров пилотов и украинских диспетчеров.

Ранее Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") заявляло о том, что не видит оснований для рассмотрения вопроса по компенсации за возвращение в аэропорт Киева белорусского самолета, поскольку организация не была инициатором возвращения рейса.

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