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СМИ: Хиллари Клинтон считает, что США нужны сильные женщины

Международная панорама
7 февраля, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
21 января в Вашингтоне прошел массовый марш в знак протеста против избрания Дональда Трампа президентом и в защиту прав женщин
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что США нужны сильные женщины. Об этом она заявила в видеообращении, сообщает газета The Hill.

"Нам нужны сильные женщины, которые могут сделать шаг вперед и высказать свое мнение", - считает она. Клинтон также подчеркнула, что состоявшийся в январе в Вашингтоне "Марш женщин" свидетельствует о том, что прекрасную половину человечества ожидает светлое будущее.

"Будущее имеет женское лицо, - считает Клинтон. - Только посмотрите на удивительную энергию прошедшего в прошлом месяце марша. Он был организован женщинами и вдохновил миллионы людей в нашей стране и по всему миру".

21 января в Вашингтоне прошел массовый марш в знак протеста против избрания Дональда Трампа президентом и в защиту прав женщин.

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