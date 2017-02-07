Верховный суд Белоруссии признал законным решение о выдаче Лапшина Азербайджану

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии подтвердил законность решения о выдаче гражданина России Александра Лапшина Азербайджану для уголовного преследования.

Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, судебная коллегия высшей судебной инстанции Белоруссии признала законным и обоснованным решение Минского городского суда, по которому постановление заместителя генерального прокурора Республики Беларусь о выдаче Лапшина иностранному государству (Азербайджанской Республике) для осуществления уголовного преследования было признано законным.

Решение Верховного суда вступает в силу с момента оглашения. "После вердикта Верховного суда решение об экстрадиции вступает в силу и подлежит исполнению органами внутренних дел", - заявил корр. ТАСС официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Петр Киселев.

Ожидающий экстрадиции Лапшин пока не будет доставлен в Азербайджан в связи с тем, что его супруга официально обратилась к белорусским властям с просьбой о предоставлении ему дополнительной защиты. "Она обратилась в отдел по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома с просьбой о предоставлении мужу дополнительной защиты", - отметила адвокат.

В соответствии с белорусским законодательством "дополнительная защита предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории республики, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении на родину с угрозой смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".

История задержания

Лапшин, который является также гражданином Израиля, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана.

17 января Генеральная прокуратура Белоруссии по запросу Баку приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Минский городской суд 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора о выдаче подозреваемого азербайджанской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

"Мы должны его передать Азербайджану, у нас нет никаких оснований не сделать это", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции 3 февраля. Он подчеркнул, что этот вопрос будет решен "по закону и международным соглашениям". Лукашенко предположил, что "Израиль и Азербайджан или уже договорились, или договорятся о судьбе этого человека".

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.