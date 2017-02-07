Гражданская платформа "РУНА" порвала с Надеждой Савченко из-за разногласий

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Гражданская платформа "РУНА" ("РУНА" - "Рух (движение) украинского народа" - прим. ТАСС) объявила о прекращении сотрудничества с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Об этом сообщается в Facebook организации.

"По причине разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы, общественная платформа "РУНА" и Надежда Савченко прекращают активное сотрудничество", - пояснили в платформе.

Савченко представила гражданскую платформу "РУНА" во Львове в конце декабря прошлого года. Как пояснила тогда депутат Рады, "РУНА" не является политическим проектом, "партия - это анахронизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно". Суть платформы, отметила депутат, в том, что "изменения в системе должны произойти не в лицах, а именно в том, что люди должны направить власть, чтобы реализовать право украинца жить так, как чувствует его аутентичная душа". Инструментом изменения политической системы Украины сторонники движения считают "настоящую украинскую элиту, не связанную с олигархами".

В конце октября Савченко написала заявление о выходе из партии "Батькивщина" (лидер - Юлия Тимошенко), по списку которой она была избрана в Раду в 2014 году. Фракция "Батькивщина" 15 декабря исключила ее из своего состава, а 22 декабря Рада исключила депутата из состава украинской делегации в ПАСЕ, затем из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Савченко попала в немилость после своих поездок в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и переговоров с их руководством.

Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.