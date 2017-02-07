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Два ополченца ДНР погибли за сутки при обстрелах республики киевскими силовиками

Международная панорама
7 февраля, 13:48 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 7, февраля. /ТАСС
Еще один человек получил ранения
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ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Два ополченца провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли, еще один ранен за сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"Потери армии ДНР составили: двое военнослужащих погибшими и один раненый", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Ранее глава республики Александр Захарченко сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается сложной.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала от сторон соблюдения "режима тишины" в Донбассе и отвода к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники по всей линии соприкосновения. Однако, по данным оперативного командования ДНР, Киев, вместо отвода, стянул дополнительную технику к линии разграничения.

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