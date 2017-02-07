В Германии проводится спецоперация против сторонников ультраправого движения

БЕРЛИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ проводят 7 января с утра в ряде федеральных земель обыски в объектах, принадлежащих сторонникам правоэкстремистского движения "Граждане Рейха". Как сообщили в правоохранительных органах, спецоперация направлена против 16 лиц, подозреваемых в подделке документов и присвоении властных полномочий.

Обыски были проведены в квартирах и офисах в Баварии, Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге. В операции задействованы 250 сотрудников полиции, включая спецназ, и прокуратуры.

Так называемое движение "Граждан Рейха" находится под пристальным вниманием контрразведки. Его участники не признают ФРГ государством, а также считают нелегитимной конституцию страны. Спецслужбы ФРГ относились к "Гражданам Рейха" как к "периферии" правого движения до 19 октября 2016 года.

В этот день один из местных жителей без предупреждения открыл огонь по сотрудникам полиции в баварской коммуне Георгенсгмюнд. Ранения получили четверо стражей порядка, один впоследствии скончался. Преступником оказался один из "Граждан Рейха".

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (БФФ, контрразведка) оценивает число сторонников этого движения примерно в 10 тыс. человек.