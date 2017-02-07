Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Германии проводится спецоперация против сторонников ультраправого движения

Международная панорама
7 февраля, 14:13 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
В обысках на объектах, принадлежащих сторонникам правоэкстремистского движения "Граждане Рейха", задействованы 250 сотрудников полиции, включая спецназ, и прокуратуры
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ проводят 7 января с утра в ряде федеральных земель обыски в объектах, принадлежащих сторонникам правоэкстремистского движения "Граждане Рейха". Как сообщили в правоохранительных органах, спецоперация направлена против 16 лиц, подозреваемых в подделке документов и присвоении властных полномочий.

Обыски были проведены в квартирах и офисах в Баварии, Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге. В операции задействованы 250 сотрудников полиции, включая спецназ, и прокуратуры.

Так называемое движение "Граждан Рейха" находится под пристальным вниманием контрразведки. Его участники не признают ФРГ государством, а также считают нелегитимной конституцию страны. Спецслужбы ФРГ относились к "Гражданам Рейха" как к "периферии" правого движения до 19 октября 2016 года.

В этот день один из местных жителей без предупреждения открыл огонь по сотрудникам полиции в баварской коммуне Георгенсгмюнд. Ранения получили четверо стражей порядка, один впоследствии скончался. Преступником оказался один из "Граждан Рейха".

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (БФФ, контрразведка) оценивает число сторонников этого движения примерно в 10 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
2
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
3
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
4
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
5
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
6
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
7
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию жилья
Темы дня
Реклама