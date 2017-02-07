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СМИ: мощный взрыв произошел в Кабуле

Международная панорама
7 февраля, 14:32 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 7, февраля. /ТАСС
По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел внутри здания Верховного суда
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 февраля. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в одном из районов Кабула. Об этом сообщил телеканал TOLONews.

По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел внутри здания Верховного суда Афганистана.

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