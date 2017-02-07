Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ

Международная панорама
7 февраля, 15:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, февраля. /ТАСС
Президент США отметил, что его предшественник Барак Обама "мог заключить сделку с Ираном - террористическим государством номер один, - и ничего!"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь обвинил американскую прессу в пристрастном отношении к его администрации, в том числе в несправедливых упреках по поводу чересчур благосклонного отношения к России.

"Я не знаю (президента РФ Владимира) Путина, у меня нет дел в России, а те, кто меня ненавидит, сходят с ума", - написал Трамп на своей странице в Twitter. По его словам, бывший президент Барак Обама в то же время "мог заключить сделку с Ираном - террористическим государством номер один, - и ничего!"

С момента избрания на пост президента США Трамп уже не в первый раз обрушивается с жесткой критикой на американских журналистов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
4
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
5
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
6
Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктов
7
Правительство отказалось от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья
Темы дня
Реклама