Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ

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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь обвинил американскую прессу в пристрастном отношении к его администрации, в том числе в несправедливых упреках по поводу чересчур благосклонного отношения к России.
"Я не знаю (президента РФ Владимира) Путина, у меня нет дел в России, а те, кто меня ненавидит, сходят с ума", - написал Трамп на своей странице в Twitter. По его словам, бывший президент Барак Обама в то же время "мог заключить сделку с Ираном - террористическим государством номер один, - и ничего!"
С момента избрания на пост президента США Трамп уже не в первый раз обрушивается с жесткой критикой на американских журналистов.