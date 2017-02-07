Президент Литвы не исключает размещения в стране дополнительных сил НАТО

ВИЛЬНЮС, 7 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Президент Литвы Даля Грибаускайте оценила участие союзников по Североатлантическому альянсу в обеспечении безопасности страны как достаточное, но считает возможным переброску в республику дополнительных сил НАТО. Об этом она заявила журналистам после официальной презентации размещаемого в Литве международного батальона НАТО передового базирования.

"Присутствие в Литве партнеров и их участие в укреплении нашей обороноспособности считаю на сегодняшний день достаточным", - сказала она. Однако международная ситуация, в том числе в сфере безопасности, может, по мнению Грибаускайте, изменяться очень быстро. "Если угрозы будут возрастать, потребуются дополнительные средства", - отметила литовский лидер.

В настоящее время в Литву в состав международного батальона НАТО передового базирования под командованием Германии перебрасываются солдаты стран-членов альянса. К полному развертыванию в июне батальон будет насчитывать около 1,2 тыс. военнослужащих, располагать 13 танками Leopard 2 и примерно 40 боевыми машинами пехоты.

С апреля 2014 года в рамках миссии Atlantic Resolve ("Атлантическая решительность") в Литве "для усиления восточного фланга НАТО" размещается также сменный американский контингент, в настоящее время - рота парашютистов, в которой насчитывается около 280 десантников из состава 173-й воздушно-десантной бригады армии США. В январе в Литву для участия в совместных учениях прибыло чешское подразделение из состава 74-го легкого моторизованного батальона. Оно насчитывает около 150 человек, доставлено порядка 30 единиц техники.