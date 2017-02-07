Лидер британских лейбористов обязал однопартийцев проголосовать за законопроект по Brexit

ЛОНДОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин потребовал от своих однопартийцев придерживаться строжайшей дисциплины и поддержать в третьем чтении законопроект, предусматривающий начало процедуры выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщило агентство Press Association.

Корбин, как информирует агентство, на правах главы политической силы воспользовался применением, так называемого уведомления с тремя подчеркиваниями, которое обязывает депутатов явиться на заседание парламента и проголосовать определенным образом в соответствии с партийной линией. По мнению местных наблюдателей, данный шаг лидера лейбористов грозит обернуться отставками ключевых фигур в "теневом" кабинете.

Раздираемая внутренними распрями Лейбористская партия не смогла достичь консолидированной позиции по Brexit, в результате чего 47 ее депутатов во время голосования на прошлой неделе по итогам второго чтения присоединились к противникам билля, вопреки обещаниям Корбина поддержать выход из ЕС. Несмотря на это депутаты, представленные консерваторами и лейбористами, абсолютным большинством приняли этот законопроект, передав его на рассмотрение парламентских комитетов, которые 8 февраля завершат свою работу по внесению возможных поправок, после чего билль поступит в Палату общин на третье чтение. В случае если законопроект наберет большинство голосов, он перейдет на рассмотрение верхней палаты парламента - Палаты лордов.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, на нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Британское правительство во главе с Терезой Мэй затем заявило, что запустит двухлетний процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС до 31 марта этого года.