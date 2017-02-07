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Лидер британских лейбористов обязал однопартийцев проголосовать за законопроект по Brexit

Международная панорама
7 февраля, 16:03 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Корбин потребовал от своих однопартийцев придерживаться строжайшей дисциплины, сообщает Press Association
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ЛОНДОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин потребовал от своих однопартийцев придерживаться строжайшей дисциплины и поддержать в третьем чтении законопроект, предусматривающий начало процедуры выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщило агентство Press Association.

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Корбин, как информирует агентство, на правах главы политической силы воспользовался применением, так называемого уведомления с тремя подчеркиваниями, которое обязывает депутатов явиться на заседание парламента и проголосовать определенным образом в соответствии с партийной линией. По мнению местных наблюдателей, данный шаг лидера лейбористов грозит обернуться отставками ключевых фигур в "теневом" кабинете.

Раздираемая внутренними распрями Лейбористская партия не смогла достичь консолидированной позиции по Brexit, в результате чего 47 ее депутатов во время голосования на прошлой неделе по итогам второго чтения присоединились к противникам билля, вопреки обещаниям Корбина поддержать выход из ЕС. Несмотря на это депутаты, представленные консерваторами и лейбористами, абсолютным большинством приняли этот законопроект, передав его на рассмотрение парламентских комитетов, которые 8 февраля завершат свою работу по внесению возможных поправок, после чего билль поступит в Палату общин на третье чтение. В случае если законопроект наберет большинство голосов, он перейдет на рассмотрение верхней палаты парламента - Палаты лордов.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, на нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Британское правительство во главе с Терезой Мэй затем заявило, что запустит двухлетний процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС до 31 марта этого года.

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