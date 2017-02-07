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Защита просит суд Киева объединить дела двух российских военнослужащих

Международная панорама
7 февраля, 16:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, февраля. /ТАСС
Адвокаты также ходатайствуют о переносе рассмотрения дела из Дарницкого районного суда Киева в Подольский районный суд
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КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Адвокаты российского военнослужащего Максима Одинцова, попросили о смене подсудности и объединении его дела с делом другого военнослужащего российской армии Александра Баранова. Соответствующее ходатайство было заявлено стороной защиты в ходе подготовительного заседания в Дарницком районном суде украинской столицы.

Адвокаты Юрий Григоренко и Александр Козлов ходатайствуют, в частности, о переносе рассмотрения дела из Дарницкого районного суда Киева в Подольский районный суд, где 9 марта будет рассматриваться дело Баранова. Также адвокаты просят объединить два дела в одно. "Они (Одинцов и Баранов) рассматриваются по одному делу с одними свидетелями", - пояснили адвокаты.

В свою очередь прокурор военного прокуратуры Дмитрий Байдуков выступил против объединения дел, считая, что Одинцов и Баранов "совершили разные преступления". Решение пока не вынесено, суд удалился на перерыв.

21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, им были предъявлены обвинения в госизмене и дезертирстве. Согласно Уголовному кодексу Украины, им грозит до 15 лет тюрьмы. Украинская сторона не дает согласия на встречу российского консула с задержанными. Власти Киева поясняют свой отказ тем, что задержанные являются гражданами Украины, так как не вышли из гражданства в установленном порядке. Сейчас Одинцов и Баранов содержатся в Лукьяновском СИЗО Киева.

В конце декабря прошлого года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила российских военнослужащих в СИЗО Николаева, где они содержались ранее. После этого она рассказала, что наиболее сложным юридическим вопросом в деле является именно вопрос об их гражданстве. По ее словам, и Одинцов, и Баранов заявили об исключении их из гражданства Украины, написали соответствующие обращения в адрес президента (Украины), сдали паспорта, командование эти документы передало в ФМС. Однако поскольку нет указа президента, Киев считает их гражданами Украины, они же считают себя гражданами России, поскольку получили российское гражданство в установленном порядке, пояснила Москалькова.

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Источник: дело российских военнослужащих Одинцова и Баранова рассматривается в суде Киева
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