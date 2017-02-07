В Национальном совете Австрии обвинили турецких хакеров в попытке взломать сайт парламента

ВЕНА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Турецкие хакеры пытались 5 февраля взломать сайт Национального совета Австрии (нижней палаты парламента). Об этом сообщили в администрации Национального совета.

"Нам стало известно, что атаку предприняла турецкая группа хакеров, как и в случае с официальной страницей Министерства обороны", - рассказала представитель администрации Нацсовета Сюзанна Энк. Как отмечает телерадиокомпания ORF, в связи с этим инцидентом парламент намерен обратиться с заявлением в полицию.

Сайт австрийского Национального совета подвергся DDOS-атаке 5 февраля и был недоступен в течение 20 минут. Технические специалисты из аппарата законодательного органа смогли оперативно отразить атаку. По их данным, серьезного ущерба или утечки информации не последовало.

DDOS-атака (Distributed Denial of Service - "отказ от обслуживания") - это атака на сайт, основной целью которой является выведение его из строя путем подачи большого количества ложных запросов. В результате такой атаки сервера, обслуживающие сайт, вынуждены обрабатывать чрезмерный объем ложных запросов, и страница становится недоступной для простого пользователя.

В ноябре прошлого года подобной атаке уже были подвержены сайты Минобороны и МИД Австрии. Информационные сервисы ведомств были перегружены одновременными многочисленными автоматическими запросами, а также массовой рассылкой спам-писем с вирусами, что привело к серьезным сбоям в работе страниц. Специалистам в области информационных технологий удалось достаточно быстро восстановить работу систем. Атаки также не нанесли серьезного ущерба критически важным системам ведомств.

В австрийском МИД затем предположили, что, скорее всего, хакеры могли действовать из Турции. По мнению сотрудников дипломатического ведомства, атака последовала в ответ на позицию Австрии по отношению к Турции и принятой Европарламентом резолюции о приостановке переговоров между Брюсселем и Анкарой о вступлении в Европейский союз. В начале сентября из-за подобных нападений на системы венского международного аэропорта Швехат наблюдались перебои в прилете и вылете самолетов из воздушной гавани. Тогда местные СМИ также отмечали, что речь может идти о целенаправленных действиях турецких киберпреступников.