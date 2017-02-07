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Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко

Международная панорама
7 февраля, 16:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, февраля. /ТАСС
По словам общественников, композиция призвана напомнить о невыполненных обещаниях президента о снятии неприкосновенности с судей
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© Петр Сивков/ТАСС
© Петр Сивков/ТАСС
© Петр Сивков/ТАСС
Адвокат, активист Всеукраинского общественного объединения "Автомайдан" Роман Маселко (слева на первом плане) и председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин (в центре на втором плане)
Адвокат, активист Всеукраинского общественного объединения "Автомайдан" Роман Маселко (слева на первом плане) и председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин (в центре на втором плане)
Адвокат, активист Всеукраинского общественного объединения "Автомайдан" Роман Маселко (слева на первом плане) и председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин (в центре на втором плане)
© Петр Сивков/ТАСС
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© Петр Сивков/ТАСС
© Петр Сивков/ТАСС
© Петр Сивков/ТАСС
Адвокат, активист Всеукраинского общественного объединения "Автомайдан" Роман Маселко (слева на первом плане) и председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин (в центре на втором плане)
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Представители украинской общественности поставили у здания администрации главы государства манекен с лицом Петра Порошенко и надписью: "Президент лжец". По словам общественников, композиция призвана напомнить о невыполненных обещаниях президента о снятии неприкосновенности с судей.

"Активисты и антикоррупционеры установили у администрации президента памятник "Лжецу" в ответ на обман Петра Порошенко, который публично обещал снять неприкосновенность с судей и разрешить их аресты, но на практике ввел всех в заблуждение - предложенные им изменения в конституцию защищают и покрывают судей- коррупционеров", - говорится в заявлении общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Председатель правления организации Владимир Шабунин пояснил, что "законодательная норма о возможности задержания и ареста судьи, которая была внесена в конституцию летом, не работает". В качестве подтверждения он сообщил о задержании двух судей при получении взятки, которые в дальнейшем были отпущены на свободу из зала суда. "Президент обманул парламент и всех украинцев, потому что вместо отмены касты неприкасаемых судьи получили еще одного покровителя - Высший совет правосудия (ВСП - прим. ТАСС), который трактует президентские нормы в пользу взяточников в мантиях ", - утверждает Шабунин.

В июне на Украине вступили в силу изменения в конституции в части правосудия. Среди прочего они предусматривают деятельность нового органа судебной власти - Высшего совета правосудия, который должен осуществлять отбор судей для всех судов Украины на конкурсной основе, а его решения о назначении и увольнении судей должны утверждаться президентом, он же (ВСП) регулирует вопросы задержания и ареста судей. Конституционная реформа также лишала судей неприкосновенности.

В конце января ВСП опубликовал разъяснение, согласно которому арестовать судью можно исключительно с согласия Совета. Общественники заявляют, что такая трактовка норм об аресте и задержании судьи противоречит и конституции, и Уголовно-процессуальному кодексу Украины, позволяя судьям, задержанным во время совершения тяжких коррупционных преступлений, избегать ареста. На основании этого разъяснения было отпущено несколько задержанных за получение взятки судей. Общественники потребовали, чтобы президент отреагировал на ситуацию с ВСП как гарант конституции, однако Порошенко по-прежнему не выразил своей позиции.

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