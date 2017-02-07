NYT: кандидат в министры труда США нанял домработницу без документов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бизнесмен Эндрю Паздер, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост министра труда США, признался, что нанял в качестве домработницы иммигрантку, не имевшую соответствующего разрешения. Об этом сообщила газета The New York Times.

"Моя жена и я наняли домработницу, которая трудилась у нас несколько лет, в течение которых я не знал, что она не имела законного разрешения на работу в США, - приводит издание слова Паздера. - Когда я узнал о ее положении, мы немедленно прекратили с ней отношения найма и предложили ей помощь в обретении законного статуса".

Кандидат на министерский пост добавил, что его семья уплатила задним числом налоги, которые не были своевременно перечислены федеральному правительству и штату Калифорния из-за того, что домработница трудилась нелегально.

Газета предполагает, что вскрывшиеся обстоятельства могут помешать утверждению в новой должности Паздера, который до сих пор был главным управляющим сети ресторанов CKE.

Паздер - не единственный кандидат на пост в администрации Трампа, признавшийся, что нанимал прислугу без оформления надлежащих документов. Уилбур Росс, который был выдвинут на должность министра торговли, в прошлом месяце объявил, что в течение нескольких лет в его семье трудилась домработница, не имевшая разрешения на это. Мик Малвейни, претендующий на пост руководителя административно-бюджетного управления Белого дома, был вынужден выплатить $15 тыс. в виде налогов и штрафов из-за того, что в свое время он и его жена не оформили документы на няню, которая присматривала за их детьми.