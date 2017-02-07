В реестр Специального суда по Косову вошли 19 судей

ГААГА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Девятнадцать судей включены в реестр Специального суда по Косову в соответствии с рекомендацией независимой комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Включенные в реестр судьи не будут являться штатными сотрудниками, а будут привлекаться по требованию президента Екатерины Трендафиловой для выполнения своих обязанностей в процессе рассмотрения дел.

"Я приветствую назначение таких высококвалифицированных специалистов, каждый из которых без всяких сомнений внесет весомый вклад в выполнение нашего мандата по обеспечению честного и эффективного правосудия, - отметила Трендафилова. - Следующим моим шагом станет организация первого пленарного заседания судей в ближайшем будущем, в ходе которого будут одобрены правила процедуры и доказывания Специального суда по Косову, регулирующие проведение судебных процессов".

Вице-президентом суда назначен Кит Рейнор из Великобритании, в реестр вошли также представители Германии, Италии, Нидерландов, Франции, США и ряда других стран.

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в 1998-2000 годах в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами.

Важным этапом формирования инстанции стало внесение поправок в косовскую конституцию и принятие закона о Специальном суде по Косову и Специальной прокуратуре в августе 2015 года. После этого было принято решение, что инстанция будет базироваться в Гааге. В апреле 2016 года к исполнению своих обязанностей приступила секретарь инстанции Фиделма Донлон, в начале сентября того же года американец Дэвид Швейндимен был назначен специальным прокурором, а с января этого года Екатерина Трендафилова из Болгарии приступила к исполнению своих обязанностей в качестве президента инстанции. Деятельность организации финансируется из бюджета ЕС, на первый год работы суду выделено 29 млн евро.