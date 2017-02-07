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Спецназ поднял бунт на юго-востоке Кот-д'Ивуара

Международная панорама
7 февраля, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Протестующие требуют повышения заработной платы, сообщило агентство Reuters
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Силы особого назначения подняли бунт в городе Адиаке на юго-востоке Кот-д'Ивуара. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, протестующие требуют повышения заработной платы и заключения сделки по аналогии с той, что была заключена между военнослужащими и правительством после беспорядков в январе. Некоторые участники демонстрации устроили стрельбу в воздух.

В начале января военнослужащие устроили беспорядки в Кот-д'Ивуаре, требуя повышения жалования. Бунты прошли в нескольких городах и продолжались несколько недель. По приказу президента страны Алассана Уаттара министр обороны и главы военных ведомств провели переговоры с мятежниками, по итогам которых тем было обещано увеличить оплату труда в обмен на обещание прекратить беспорядки.

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