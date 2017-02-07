Посол Германии вызван в МИД Украины в связи с его высказываниями о выборах в Донбассе

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КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Германии для объяснений его заявлений по поводу урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявила глава пресс-службы МИД Украины Елена Ващенко.
"Посол Федеративной республики Германия приглашен в МИД для получения объяснений относительно его высказываний, опубликованных в интервью изданию РБК-Украина", - сказала она изданию "Европейская правда".
Она не уточнила, какое именно из высказываний посла станет предметом его общения с руководством МИД.
Ранее 7 февраля посол Германии Эрнст Райхель в интервью поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе в нынешних условиях. "Необязательно, что выборы в Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", - сказал он.
Россия на самом высоком уровне неоднократно заявляла, что никаких российских войск в Донбассе нет и не было и ссылки на это, чтобы не выполнять минские соглашения, не имеют оснований.
Согласно минским соглашениям, выборы должны были состояться еще в 2015 году, наряду с проведением на Украине конституционной реформы с целью предоставления отдельным районами Донецкой и Луганской областей особого статуса на постоянной основе. Однако из-за нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства, в частности провести амнистию для всех участников событий в Донбассе, принять законодательство об особом статусе и разработать закон о выборах, сроки неоднократно переносились. Украина по-прежнему отказывается обсуждать подготовку к выборам, мотивируя это низким уровнем безопасности в регионе и требуя передать участок границы с РФ, хотя это должно произойти только после выборов.