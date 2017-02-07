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Новый самолет министра обороны ФРГ сломался в первой командировке

Международная панорама
7 февраля, 17:16 UTC+3 БЕРЛИН Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков
Во время полета Урсулы фон дер Ляйен в Литву у самолета Airbus A400M отказал один из двигателей
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БЕРЛИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Новый самолет министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен - A400M, заменивший старый транспортник Transall, - сломался уже во время своего "премьерного" полета. Об этом сообщило агентство DPA.

У суперсовременного военно-транспортного самолета во время командировки фон дер Ляйен в Литву отказал один из двигателей. В этой связи крылатая машина "застряла" в аэропорту Каунаса, а немецкая делегация во главе с министром была вынуждена возвращаться в Берлин на Transall.

Урсула фон дер Ляйен приняла 7 февраля участие в официальной презентации размещаемого в Литве международного батальона НАТО.

Новый самолет для министра обороны - Airbus A400M - был поставлен Бундесверу в конце 2016 года. Полет в Каунас был первым служебным вылетом нового борта. По информации ряда немецких СМИ, оборонное ведомство планировало закупить до 40 самолетов A400M.

Летом прошлого года Германия приостановила полеты двух из трех полученных к тому времени самолетов A400M из-за обнаруженного чрезмерного износа двигателей. Ранее, в мае 2015 года, самолет потерпел катастрофу во время испытаний в Испании, все четыре члена экипажа тогда погибли. В конце января 2017 года в полете у самолета треснуло стекло в кабине пилотов.

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