Трамп вновь поддержал назначение Девос на пост министра образования США

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ответил на критику сенаторов-демократов в отношении кандидата на пост главы министерства образования США Бетси Девос и вновь поддержал предложенную им кандидатуру.
"Демократы в Сенате протестуют, чтобы сохранить провалившийся статус-кво (в области образования - прим. ТАСС). Бетси Девос - реформатор, и она станет отличным министром образования для наших детей!", - написал Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Senate Dems protest to keep the failed status quo. Betsy DeVos is a reformer, and she is going to be a great Education Sec. for our kids!— President Trump (@POTUS) 7 February 2017
31 января профильный комитет Сената Конгресса США одобрил кандидатуру Бетси Девос на пост руководителя министерства образования США. Теперь ее кандидатура должна быть одобрена Сенатом полного состава. Демократы в Сенате выступают против назначения Девос министром образования США, которую они причисляют к сторонникам независимых и частных школ.
В прошлом Девос возглавляла отделение Республиканской партии США, к которой принадлежит президент США Дональд Трамп, в Мичигане.