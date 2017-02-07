Трамп вновь поддержал назначение Девос на пост министра образования США

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ответил на критику сенаторов-демократов в отношении кандидата на пост главы министерства образования США Бетси Девос и вновь поддержал предложенную им кандидатуру.

"Демократы в Сенате протестуют, чтобы сохранить провалившийся статус-кво (в области образования - прим. ТАСС). Бетси Девос - реформатор, и она станет отличным министром образования для наших детей!", - написал Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Senate Dems protest to keep the failed status quo. Betsy DeVos is a reformer, and she is going to be a great Education Sec. for our kids! — President Trump (@POTUS) 7 February 2017

31 января профильный комитет Сената Конгресса США одобрил кандидатуру Бетси Девос на пост руководителя министерства образования США. Теперь ее кандидатура должна быть одобрена Сенатом полного состава. Демократы в Сенате выступают против назначения Девос министром образования США, которую они причисляют к сторонникам независимых и частных школ.

В прошлом Девос возглавляла отделение Республиканской партии США, к которой принадлежит президент США Дональд Трамп, в Мичигане.