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США не обсуждают идею объединения сил с Россией в Сирии

Международная панорама
7 февраля, 17:29 дата обновления: 7 февраля, 17:31 UTC+3
Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин отметил, что в центре внимания властей страны находится вопрос "деконфликтации" операций двух стран в Сирии
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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство обороны США на данном этапе не рассматривает возможность объединения сил с Россией в Сирии в целях борьбы с терроризмом. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, на встрече с журналистами начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин.

"Я не слышу ни о каком диалоге, который ведет нас (т.е. США) в направлении объединения сил (с Россией)", - сказал американский военачальник.

По его словам, в центре внимания США "продолжает находиться... направление деконфликтации" американских и российских операций в Сирии.

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