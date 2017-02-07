Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель считает преждевременным снимать санкции с РФ из-за ситуации на Украине

Международная панорама
7 февраля, 17:35 UTC+3
Меркель заявила, что согласовала с Путиным очередные шаги в рамках нормандского формата по Украине
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/RADEK PIETRUSZKA

Меркель считает преждевременным снимать санкции с РФ из-за ситуации на Украине.

Меркель заявила, что согласовала с Путиным очередные шаги в рамках нормандского формата по Украине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Санкции в отношении России
Страны
Россия Украина Германия
Персоны
Меркель, Ангела Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
4
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
5
Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"
6
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
7
В Кузбассе пропал десятилетний школьник
Темы дня
Реклама