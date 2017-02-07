Белград сообщил о проходящих в Косове акциях устрашения сербского населения

БЕЛГРАД, 7 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Новая волна акций по устрашению сербского населения началась в автономном крае Косово и Метохия. Как заявил директор канцелярии по Косову и Метохии правительства Сербии Марко Джурич, это подтверждают две бомбы, найденные в сербских анклавах региона в течение суток.

"В сербской части Ораховаца вблизи церкви найдена бомба, оставленная для устрашения сербского населения. То же самое относится и к бомбе, обнаруженной около водопровода в Косовска-Митровице", - заявил Джурич.

Ранее директор предприятия "Водовод Ибар" Миодраг Ралич сообщил агентству TANJUG об обнаружении взрывного устройства на территории насосной станции компании.

"Это демонстрирует, что происходящее на месте полностью противоположно тому, что говорит Приштина о стремлении к миру. Сербия считает, что любая угроза безопасности и любое насилие несовместимы с диалогом", - заявил Джурич.

Минувшей ночью в Косовска-Митровице также сгорело помещение общества русско-сербской дружбы "Щербин" и сербского оппозиционного патриотического движения "Отаджбина" ("Отечество)". Полиция ведет расследование. По данным представителей "Отаджбины", речь идет о поджоге.

Обострение конфликта в Косово

Новый виток конфликта в Косове начался 14 января. Накопившиеся разногласия и отказ косоваров выполнять достигнутые при посредничестве ЕС договоренности привели к резкому обострению обстановки, формальным поводом для чего стало отправление поезда из Белграда в Косовска-Митровицу. Обычное возобновление железнодорожного сообщения между столицей Сербии и сербским анклавом в Косово получило политический резонанс, поскольку косовские албанцы стали минировать железную дорогу на пути следования состава, а также стягивать войска в северную часть города, где их нахождение запрещено соглашениями между Белградом и Приштиной.

Обстановка накалилась настолько, что премьер Александар Вучич отдал приказ остановить поезд на сербской территории, а затем вообще вернул его обратно в Белград. Последовал обмен резкими заявлениями, президент Сербии Томислав Николич объявил, что в случае репрессий против сербов он не только введет войска в автономный край, но и сам вместе с сыновьями пойдет воевать. В ответ в непризнанной республике заговорили о реформировании сил безопасности в полноценную армию.

Спустя несколько дней и Вучич, и Николич признали, что регион был "в шаге от войны".