Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белград сообщил о проходящих в Косове акциях устрашения сербского населения

Международная панорама
7 февраля, 17:45 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Власти Сербии сообщили, что в сербской части Ораховаца возле церкви нашли бомбу, которая была оставлена там для устрашения людей
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 7 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Новая волна акций по устрашению сербского населения началась в автономном крае Косово и Метохия. Как заявил директор канцелярии по Косову и Метохии правительства Сербии Марко Джурич, это подтверждают две бомбы, найденные в сербских анклавах региона в течение суток.

"В сербской части Ораховаца вблизи церкви найдена бомба, оставленная для устрашения сербского населения. То же самое относится и к бомбе, обнаруженной около водопровода в Косовска-Митровице", - заявил Джурич.

Смотрите также

СМИ: лидер Косова обвинил Сербию в пропаганде этнической ненависти
Президент Сербии сообщил послам РФ, КНР и США, что Косово не желает договариваться
Косовские хакеры атаковали сайт сербского агентства Tanjug

Ранее директор предприятия "Водовод Ибар" Миодраг Ралич сообщил агентству TANJUG об обнаружении взрывного устройства на территории насосной станции компании.

"Это демонстрирует, что происходящее на месте полностью противоположно тому, что говорит Приштина о стремлении к миру. Сербия считает, что любая угроза безопасности и любое насилие несовместимы с диалогом", - заявил Джурич.

Минувшей ночью в Косовска-Митровице также сгорело помещение общества русско-сербской дружбы "Щербин" и сербского оппозиционного патриотического движения "Отаджбина" ("Отечество)". Полиция ведет расследование. По данным представителей "Отаджбины", речь идет о поджоге.

Обострение конфликта в Косово

Новый виток конфликта в Косове начался 14 января. Накопившиеся разногласия и отказ косоваров выполнять достигнутые при посредничестве ЕС договоренности привели к резкому обострению обстановки, формальным поводом для чего стало отправление поезда из Белграда в Косовска-Митровицу. Обычное возобновление железнодорожного сообщения между столицей Сербии и сербским анклавом в Косово получило политический резонанс, поскольку косовские албанцы стали минировать железную дорогу на пути следования состава, а также стягивать войска в северную часть города, где их нахождение запрещено соглашениями между Белградом и Приштиной.

Обстановка накалилась настолько, что премьер Александар Вучич отдал приказ остановить поезд на сербской территории, а затем вообще вернул его обратно в Белград. Последовал обмен резкими заявлениями, президент Сербии Томислав Николич объявил, что в случае репрессий против сербов он не только введет войска в автономный край, но и сам вместе с сыновьями пойдет воевать. В ответ в непризнанной республике заговорили о реформировании сил безопасности в полноценную армию.

Спустя несколько дней и Вучич, и Николич признали, что регион был "в шаге от войны".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сербия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
2
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
3
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Украинские националисты разблокировали железную дорогу в Донецкой области
7
Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"
Темы дня
Реклама