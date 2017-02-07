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Жовенель Моиз стал новым президентом Гаити

Международная панорама
7 февраля, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В ходе президентской кампании политик обещал добиться восстановления экономики после землетрясения 2010 года
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Жовенель Моиз вступил в должность президента Гаити. Об этом сообщило агентство AFP.

На президентских выборах в 2015 году Жовенель Моиз участвовал от партии "Тет кaлe", однако выборы были признаны недействительными. Моиз вновь стал кандидатом от той же партии на выборах, назначенных на 20 ноября 2016 году. Он одержал победу в первом туре, набрав 55,6% голосов избирателей.

В предвыборной программе он обещал добиться восстановления экономики после разрушительного землетрясения 2010 года, в результате которого погибли 316 тыс. человек, более 300 тыс. получили ранения, 1,3 млн остались без крова, экономический ущерб составил $7,9 млрд. На базе развития экологически чистого сельского хозяйства и экотуризма, Жовенель Моиз собирается создать рабочие места, обеспечить всеобщий доступ к образованию и здравоохранению.

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