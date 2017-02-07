Удар по принципу "двух государств": реакция на принятие Израилем закона о поселениях

6 февраля Кнессет (парламент Израиля) утвердил во втором и третьем - окончательном - чтениях закон о легализации незаконных еврейских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан. Документ прописывает процедуру легализации поселенческих форпостов и отдельных зданий, построенных на частных палестинских землях и считавшихся ранее незаконными самими властями Израиля. Закон также закрепляет отмену сноса незаконных построек поселенцев и переоформление самостроя в долгосрочную аренду с выплатой компенсации палестинским собственникам земли.

Сомнения в приверженности Израиля принципам мирного урегулирования

Вера в приверженность Израиля урегулированию ближневосточного конфликта на основе принципа "двух государств" серьезно подорвана после принятия Кнессетом закона о легализации незаконных еврейских поселений. Об этом заявил представитель МИД ФРГ.

"Доверие, которое мы хотели бы иметь относительно признания Израилем принципа "двух государств для двух народов", серьезно подорвано", - сказал он, подчеркнув, что лишь на этой базе возможно достижение долгосрочного урегулирования. Во внешнеполитическом ведомстве Германии также призвали израильские власти подвергнуть принятый парламентом закон новой юридической оценке.

"Мы ожидаем, что правительство Израиля вновь заявит о приверженности принципу "двух государств" и подкрепит заявления практическими шагами, выполнение которых требует "ближневосточный квартет", - добавил спикер МИД. По его словам, "призывы отдельных членов правительства к аннексии части территорий на Западном берегу" заставляют Берлин усомниться в приверженности Израиля принципам мирного урегулирования.

Препятствие для мирных переговоров

Обеспокоенность по поводу легализации процесса расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан выразил МИД Чехии. В специальном заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается необходимость отказаться от этих планов в целях достижения прочного мира в регионе.

"Расширение поселений, утверждение (Кнессетом - прим. ТАСС) закона о регулировании поселений, продолжающееся насилие и подстрекательство к нему представляют серьезное препятствие для мирных переговоров, ставят под угрозу (достижение - прим. ТАСС) прочного мира между израильтянами и палестинцами", - отмечается в документе. МИД Чехии "с большой обеспокоенностью" наблюдал за утверждением Кнессетом закона о легализации незаконных поселений и недавним одобрением строительства более шести тысяч единиц жилья на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима, сообщили в ведомстве.

"МИД призывает обе стороны (Израиль и палестинцев - прим. ТАСС), чтобы своей политикой и действиями они подтвердили искренность (выполнения - прим. ТАСС) обязательств по решению (конфликтной ситуации в регионе созданием - прим. ТАСС) двух государств и предпринимали конкретные шаги в этом направлении", - говорится в документе.

"Очевидное нарушение права народа"

Шведское правительство осуждает закон о легализации еврейских поселений. Об этом говорится в заявлении правительственной канцелярии.

"Правительство осуждает вчерашнее решение Кнессета о нелегальной конфискации находящейся в частном владении палестинской земли. Это решение - очевидное нарушение права народа и резолюции 2334 Совбеза ООН. Оно ставит под вопрос желание Израиля к решению конфликта на основе двух государств", - отмечает глава МИД Маргот Валльстрём.

Она подчеркивает, что, если решение будет выполнено, оно серьезно воспрепятствует претворению в жизнь урегулирования по принципу "два народа - два государства".

Шведская министр напоминает, что миротворческая четверка (ООН, ЕС, США и Россия) по вопросам урегулирования палестино-израильского конфликта "неоднократно призывала Израиль прекратить политику поселений и вместо этого работать над осмысленным мирным процессом".

Удар по процессу урегулирования

Закон о легализации еврейских поселений наносит удар по процессу урегулирования на Ближнем Востоке, который основывается на принципе мирного сосуществования двух государств, Палестины и Израиля. Об этом, как сообщил официальный представитель МИД Франции, заявил глава внешнеполитического ведомства Жан-Марк Эйро.

"Данный закон представляет собой очередной удар по попыткам урегулирования на основе принципа сосуществования двух государств, который является единственной возможностью установления длительного и прочного мира в ближневосточном регионе, что и было подчеркнуто 15 января на конференции в Париже 75 странами и международными организациями", - сказал министр.

"Я решительно осуждаю данное решение израильского парламента, направленное на легализацию поселений на частных палестинских землях на Западном берегу Иордана. Такой закон оправдывает существование десятков поселений и форпостов, обеспечивая им юридическую основу для будущего расширения. Он грозит привести к еще большему усилению напряженности в регионе", - подчеркнул Эйро.

По его словам, резолюция 2334 Совета Безопасности ООН от 23 декабря 2016 года "четко указывает на то, что политика создания поселений, в какой бы форме она не проводилась, является незаконной с точки зрения положений международного права".