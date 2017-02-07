Аббас назвал закон о легализации поселений агрессией Израиля против народа Палестины

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ПАРИЖ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Закон о легализации еврейских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан, одобренный в понедельник парламентом Израиля, является агрессией против палестинского народа.
Об этом заявил глава Палестины Махмуд Аббас по итогам переговоров в Париже с президентом Франции Франсуа Олландом.
"Этот закон санкционирует отчуждение палестинских земель в пользу поселенцев и легализует задним числом все поселения на палестинских землях, оккупированных с 1967 года, включая Восточный Иерусалим. Этот закон противоречит международному праву", - считает он.
6 февраля Кнессет утвердил закон о легализации незаконных еврейских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан. Документ прописывает процедуру легализации поселенческих форпостов и отдельных зданий, построенных на частных палестинских землях и считавшихся ранее незаконными самими властями Израиля.
Закон также закрепляет отмену сноса незаконных построек поселенцев и переоформление самостроя в долгосрочную аренду с выплатой компенсации палестинским собственникам земли.