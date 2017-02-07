Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия

Международная панорама
7 февраля, 19:11 UTC+3
Ожидается, что пересмотр будет произведен весной текущего года
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты намерены произвести предстоящей весной пересмотр своей доктрины применения ядерных вооружений. Об этом сообщил на встрече с журналистами начальник штаба американских Военно-воздушных сил (ВВС) генерал Дэвид Голдфин.

Комментируя вопросы, относящиеся к модернизации ядерного военного комплекса США, он подтвердил, что "новая команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, бросает свежий взгляд на многие из этих сфер". Голдфин имел в виду те блоки новой администрации США во главе с президентом-республиканцем Дональдом Трампом, которые курируют вопросы национальной безопасности и внешней политики.

"Я в полной мере ожидаю, что этой весной у нас будет пересмотр ядерной доктрины", - подчеркнул американский военачальник. 

Предыдущая редакция американской ядерной доктрины была подготовлена правительством президента-демократа Барака Обамы. Несекретную версию данного документа Вашингтон обнародовал в апреле 2010 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
2
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
3
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Украинские националисты разблокировали железную дорогу в Донецкой области
7
Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"
Темы дня
Реклама