США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты намерены произвести предстоящей весной пересмотр своей доктрины применения ядерных вооружений. Об этом сообщил на встрече с журналистами начальник штаба американских Военно-воздушных сил (ВВС) генерал Дэвид Голдфин.

Комментируя вопросы, относящиеся к модернизации ядерного военного комплекса США, он подтвердил, что "новая команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, бросает свежий взгляд на многие из этих сфер". Голдфин имел в виду те блоки новой администрации США во главе с президентом-республиканцем Дональдом Трампом, которые курируют вопросы национальной безопасности и внешней политики.

"Я в полной мере ожидаю, что этой весной у нас будет пересмотр ядерной доктрины", - подчеркнул американский военачальник.

Предыдущая редакция американской ядерной доктрины была подготовлена правительством президента-демократа Барака Обамы. Несекретную версию данного документа Вашингтон обнародовал в апреле 2010 года.