Глава минфина Франции: Ле Пен никогда не будет избрана президентом страны

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Франции Мишель Сапен считает, что инвесторы, допускающие победу на президентских выборах лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, не понимают избирательной системы страны. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.
По мнению министра, любой кандидат, оказавшийся во втором туре с Ле Пен, сможет с легкостью победить ее, набрав 60-70% голосов. "По этой причине Марин Ле Пен никогда не будет избрана во Франции, - отметил Сапен. - Говорить, что если мы ошибались однажды, мы ошибались дважды, мы ошибаемся и по поводу Ле Пен значит ничего не понимать о Франции".
Министр также добавил, что "те, кто делают ставки против Франции, так как считают, что победу одержит Ле Пен, не просто заблуждаются, но и потеряют много денег".