Турецкая полиция задержала племянницу лидера Рабочей партии Курдистана

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АНКАРА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Депутат парламента Турции от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) и племянница лидера запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана Адбуллаха Оджалана Дилек Оджалан во вторник была задержана в аэропорту Стамбула. О факте задержания она сама сообщила на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"Меня задержали в Стамбуле в аэропорту", - написала она. Депутат готовилась к вылету в Милан.
İstanbul'da havalimanında gözaltına alındım...— Dilek ÖCALAN (@OcalanDilek) February 7, 2017
По информации телеканала NTV, ордер на задержание ранее выдал суд провинции Шанлыурфа. Оджалан подозревается в "пропаганде в пользу террористической организации".
С начала ноября прошлого года власти Турции задержали и арестовали более десятка членов ПДН в связи с подозрениями в их причастности к террористической деятельности или пропаганде терроризма. На данный момент под арестом находятся сопредседатели партии Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, и еще семь парламентариев. В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган ратифицировал закон, позволяющий лишить около 150 депутатов парламента неприкосновенности перед судебным преследованием. В списке лишившихся иммунитета есть и члены ПДН, и десятки депутатов от других партий, входящих в состав парламента, в том числе от правящей.