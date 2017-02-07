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Министр нацбезопасности США отводит на строительство стены на границе с Мексикой два года

Международная панорама
7 февраля, 19:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Джон Келли отметил, что сроки возведения стены будут зависеть от финансирования и других обстоятельств
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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Глава министерства национальной безопасности США Джон Келли рассчитывает, что строительство стены на границе с Мексикой будет продолжаться в течение двух лет. С такой оценкой он выступил на слушаниях в комитете по нацбезопасности палаты представителей Конгресса США.

"Трудно сказать. Все будет зависеть от финансирования и других обстоятельств, но я рассчитываю, что это (возведение стены на южной границе. - прим. ТАСС) будет реализовываться в течение двух лет", - сказал Келли.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая стена ограничит наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов в Соединенные Штаты, причем Мексика заплатит за возведение ограждения тем или иным образом. Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

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