В ФРГ задержан правый радикал по подозрению в планировании теракта

БЕРЛИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Правоохранительные органы Германии задержали 66-летнего мужчину, который мог планировать теракт на почве праворадикальных взглядов. Об этом говорится в сообщении, которое было распространено во вторник Генпрокуратурой ФРГ.

"Он подозревается в членстве в правоориентированной террористической организации, члены которой ставили перед собой цель осуществить вооруженное нападение на полицейских, соискателей статуса беженца, а также иудеев", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее во вторник немецкая полиция провела обыски в жилых помещениях, принадлежащих сторонникам правоэкстремистского движения "Граждане Рейха". Они считают, что их страна существует в границах 1937 года, не признают правительство страны, Конституцию и считают, что Германия, как и в послевоенное время, оккупирована союзниками. Спецслужбы ФРГ относились к "Гражданам Рейха" как к "периферии" правого движения до 19 октября 2016 года, когда один из них открыл огонь по полицейским в Георгенсгмюнде.

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ оценивает число сторонников движения примерно в 10 тыс. человек. По оценке спецслужб, это, как правило, мужчины старшего поколения, которые проводят тайные закрытые встречи, придерживаются правых или крайнеконсервативных взглядов и увлекаются оружием.

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер объявил, что он санкционировал повторную проверку деятельности "Граждан Рейха" со стороны контрразведки. До сих пор считалось, что их движение крайне разобщено и маргинализировано, структура хаотична, а степень угрозы, исходящей от них, оценивалась как потенциальная. Если контрразведка придет к выводу, что эта угроза реальна, то надзор за членами движения будут вести федеральные органы.