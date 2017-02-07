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Сенат США утвердил Девос министром образования

Международная панорама
7 февраля, 20:42 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
В верхней палате мнения по поводу кандидатуры министра разделились поровну, поэтому своим правом голоса воспользовался вице-президент Майкл Пенс
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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании после продолжительных дебатов все же утвердил Бетси Девос новым министром образования. Так как мнения в верхней палате насчет данной кандидатуры разделились поровну, своим правом голоса воспользовался вице-президент Майкл Пенс.

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В действующем созыве Конгресса 52 места в Сенате США занимают республиканцы, остальные 48 остались за демократами. Обычно этого перевеса достаточно для утверждения предложенных президентом США Дональдом Трампом кандидатур, даже если все сенаторы от Демпартии голосуют против. Однако в этот раз против назначения Девос выступили не только оппозиция в полном составе, но и двое республиканцев.

Таким образом, впервые в истории американского Сената вице-президенту пришлось воспользоваться правом голоса при утверждении министра.

 

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