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NY Post: Обама в последний год президентства принял подарков на $30 тыс.

Международная панорама
7 февраля, 21:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Самым дорогостоящим подарком оказалась генеалогия семьи экс-президента США, состоящая из пяти томов
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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Экс-президент США Барак Обама принял за прошлый год 11 подарков, стоимость которых в общей сложности составляет $30 тыс. Об этом сообщила газета New York Post.

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Ссылаясь на финансовые отчеты, которые были поданы Обамой в Управление правительственной этики США и распространены спустя два дня после того, как он покинул Белый дом, газета отмечает, что самым дорогостоящим подарком оказалась "генеалогия семьи Обамы из пяти томов", которую оценили в $8,3 тыс. Ее бывшего хозяину Белого дома вручил президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонской церкви) Томас Монсон.

Другим ценным подарком, который Обама получил от редакции National Geographic, стал "большой деревянный футляр для карт с винтажными картами". Ее оценили в $7 тыс. Между тем в документах, на которые ссылается газета, не поясняется о каком комплекте карт может идти речь.

Среди других подарков оказалась фотография боксера Мохаммеда Али (1942-2016 годы) стоимостью в $5,25 тыс. и оригинал избирательного бюллетеня 1964 года, в котором гражданин США отдал свой голос за Авраама Линкольна. Последний объект, как указывается, был преподнесен в рамке и оценивается всего в $465, что является самым скромным презентом из тех, что были вручены бывшему президенту.

Между тем, как отмечает газета, любопытным также является тот факт, что с 2010 по 2016 год Обама вообще не принимал никаких подарков (в соответствии финансовыми отчетами).

Как напомнила в свою очередь Исследовательская служба Конгресса, хотя президентам и другим членам федеральных ведомств запрещено принимать презенты от правительств других стран без согласия Конгресса, глава государства в праве получать личные подарки от общественных лиц США, родственников и друзей.

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