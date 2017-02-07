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ООН не может подтвердить гибель людей в результате авиаудара по сирийскому городу Идлиб

Международная панорама
7 февраля, 21:54 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Всемирная организация в настоящее время располагает только сообщениями СМИ о предполагаемом инциденте в сирийском городе
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ООН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН не располагает данными, подтверждающими факт авиаудара по сирийскому городу Идлиб, который, по сообщениям западных СМИ, привел к гибели мирных жителей. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"У нас нет никакой информации с места событий. Безусловно, мы встревожены любыми сообщениями о жертвах, но у нас нет информации из первых рук", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящий момент в ООН оперируют только сообщениями СМИ о предполагаемом инциденте в Идлибе.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в результате серии авиаударов, якобы совершенных российскими Воздушно-космическими силами, в городе Идлиб погибли не менее 15 человек. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков опроверг эту информацию. "Самолеты ВКС России ни вчера, ни на этой неделе, ни даже с начала 2017 года ни одного воздушного удара по городу Идлиб не наносили. Все сообщения о таких ударах - заведомая ложь", - сказал он.

Комментируя сообщение агентства Reuters, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что в руководстве всемирной организации следят за развитием событий в Идлибе и осуждают гибель людей "точно так же, как и в других частях Сирии". По его словам, жертвы среди мирных жителей говорят "о необходимости удвоить усилия по достижению политического урегулирования" конфликта в ближневосточной стране.

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