СМИ: россиянин Александр Лапшин доставлен в Баку

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БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Экстрадированный из Минска россиянин Александр Лапшин доставлен в Баку. Об этом сообщил бакинский новостной портал haqqin.az.
"Спецрейс с блогером Александром Лапшиным на борту приземлился в Баку", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник Верховный суд Белоруссии признал законным и обоснованным решение Минского городского суда, по которому постановление заместителя генерального прокурора Республики Беларусь о выдаче Лапшина иностранному государству (Азербайджанской Республике) для осуществления уголовного преследования было признано законным.
Гражданин РФ и Израиля Александр Лапшин, попавший в международную базу разыскиваемых лиц по запросу Азербайджана, был задержан в Минске в декабре минувшего года. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана.
17 января Генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Спустя девять дней Минский городской суд признал постановление заместителя генерального прокурора законным.
3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции сообщил, что у властей страны нет оснований не передавать Лапшина Азербайджану. Он подчеркнул, что этот вопрос будет решен "по закону и международным соглашениям".
Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.