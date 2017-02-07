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СМИ: россиянин Александр Лапшин доставлен в Баку

Международная панорама
7 февраля, 22:04 UTC+3
Спецрейс с блогером на борту приземлился в азербайджанской столице
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БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Экстрадированный из Минска россиянин Александр Лапшин доставлен в Баку. Об этом сообщил бакинский новостной портал haqqin.az.

"Спецрейс с блогером Александром Лапшиным на борту приземлился в Баку", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Верховный суд Белоруссии признал законным и обоснованным решение Минского городского суда, по которому постановление заместителя генерального прокурора Республики Беларусь о выдаче Лапшина иностранному государству (Азербайджанской Республике) для осуществления уголовного преследования было признано законным.

История задержания

Гражданин РФ и Израиля Александр Лапшин, попавший в международную базу разыскиваемых лиц по запросу Азербайджана, был задержан в Минске в декабре минувшего года. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана.

17 января Генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Спустя девять дней Минский городской суд признал постановление заместителя генерального прокурора законным.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции сообщил, что у властей страны нет оснований не передавать Лапшина Азербайджану. Он подчеркнул, что этот вопрос будет решен "по закону и международным соглашениям". 

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.

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