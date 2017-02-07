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Figaro: напавший на военных у Лувра египтянин назвал себя пацифистом

Международная панорама
7 февраля, 22:24 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
По словам нападавшего, он не собирался причинять вреда солдатам
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© EPA/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Злоумышленник из Египта, совершивший 3 февраля вооруженное нападение на военных, охранявших территорию парижского музея Лувр, заявил следователям, что является пацифистом и не собирался причинять вреда солдатам, а лишь хотел испортить несколько музейных картин в знак протеста против войны в Сирии. Об этом сообщила сегодня газета Le Figaro со ссылкой на собственные источники.

"Он привел первую собственную версию событий, но пока трудно поверить хоть единому слову", - цитирует издание источник, близкий к расследованию.

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По имеющимся сведениям, задержанный, находящийся сейчас под стражей в одной из спецпалат парижской больницы имени Жоржа Помпиду, заявил в ходе беседы со следователями, что "является пацифистом" и хотел при помощи имевшихся у него боевых ножей - мачете "изрезать произведения искусства (в Лувре), чтобы отомстить за сирийцев, оказавшихся целью бомбардировок коалиции, частью которой является Франция". "Он клянется, - отмечает также "Фигаро", - что никогда не предполагал совершать нападения на военных".

Показания 29-летний египтянин начал давать в больнице, куда он госпитализирован после серьезного ранения в живот, полученного во время инцидента с военнослужащими у Лувра. Первоначально молодой человек отказывался говорить, пользуясь правом на молчание, однако сегодня стало известно, что в понедельник в ходе допроса он подтвердил следователям данные о своей личности, которые ранее циркулировали в СМИ.

По имеющейся информации, нападавшего зовут Абдалла Реда Рифаи аль-Хамахми. Египтянин родился в 1988 году в провинции Дакахлия, расположенной в дельте Нила. В последние годы он работал в одной из коммерческих фирм в эмирате Дубай. Именно оттуда Абдалла аль-Хамахми прибыл во Францию из Дубая 26 января нынешнего года якобы в служебную командировку, однако по туристической визе, выданной на месяц.

Он снял себе квартиру недалеко от Елисейских полей, а также приобрел в главном парижском оружейном магазине два мачете военного образца. Именно их он использовал, напав на патруль у Лувра. В результате ударов мачете один из военных легко пострадал - у него была рассечена кожа на голове. До сих пор следователи не получили от задержанного ответа на вопрос, что побудило молодого человека совершить эту поездку из Парижа в Дубай и как он при своем росте 165 см и отсутствии военной подготовки и серьезного снаряжения решился атаковать патруль, состоявший из четырех вооруженных стрелковым оружием солдат.

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