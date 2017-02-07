Эксперт по международному праву заявил, что кибератаки нельзя считать актом войны

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Ведущий американский специалист по международному праву в киберпространстве Майкл Шмитт не считает кибератаки актом военной агрессии. Об этом он заявил газете The Washington Post в контексте обсуждения кибератак, которые прежняя американская администрация Барака Обамы пыталась приписывать России.

"Я россиянам не друг", - сказал газете эксперт, работающий в департаменте международного права Военного колледжа ВМС США (US Naval War College) и возглавляющий исследовательский проект по международному праву в кибепространстве. Но кто бы ни взламывал электронные архивы Демократической партии США, "это не начало вооруженного конфликта", - подчеркнул он.

"Это не нарушает установленный Уставом ООН запрет на применение силы, - пояснил Шмитт. - Это не такая ситуация, которая позволяла бы США в целях самозащиты давать военный ответ".

Администрация Обамы через свои спецслужбы обвиняла Россию во вмешательстве в недавние президентские выборы в США на стороне республиканца Дональда Трампа. И сам Трамп, и российское руководство много раз решительно отвергали подобные инсинуации. Трамп одержал на выборах убедительную победу и теперь возглавляет новую республиканскую администрацию в Вашингтоне. Однако нападки на него со стороны демократической оппозиции, в том числе из-за его якобы чрезмерных симпатий к России, не прекращаются.