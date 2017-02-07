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В ФРГ к началу года скопилось 435 тысяч необработанных заявок от соискателей убежища

Международная панорама
7 февраля, 23:40 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Осенью 2016 года немецкие суды зарегистировали около 7 тыс. исков от соискателей статуса бежегнца, обвиняющих BAMF в затягивании рассмотрения их прошений
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БЕРЛИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Около 435 тысяч необработанных заявок от соискателей статуса беженца скопилось в миграционных органах ФРГ по состоянию на начало 2017 года. Об этом заявила глава Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) Ютта Корт в опубликованном во вторник в газете Handelsblatt интервью.

"Люди, чья заявка еще не обработана, хотят быстро получить ответ. По этому вопросу мы, к сожалению, отстаем от собственных планов", - сказала она. "Новый год мы начали с 435 тысячами старых заявок, весной мы хотим сократить их численность", - отметила Корт.

Люди, чьи заявки на получение убежища не обработаны, имеют статус соискателя. Чтобы стать беженцем и получать все причитающиеся от государства льготы, их заявка должна быть одобрена властями. В частности статус беженца в отличие от статуса соискателя дает иностранцам возможность искать работу, получать образование и перевозить в Германию семьи.

По состоянию на осень 2016 года в немецкие суды было подано около 7 тысяч исков от иностранцев, которые обвиняют BAMF в том, что оно слишком долго обрабатывает их прошения.

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