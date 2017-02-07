В Турции правительственным указом уволено более 4,4 тысяч госслужащих

АНКАРА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Власти Турции уволили с госслужбы более 4,4 тысяч сотрудников различных министерств и ведомств. Об этом говорится в правительственном "указе, имеющем силу закона", опубликованном во вторник в официальном вестнике Resmi Gazete

Наибольшее число сотрудников уволено из министерства национального образования - 2585 человек. Главное управление жандармерии лишилось 893 служащих, Главное управление безопасности - 417, Совет по высшему образованию - 330. Уволенные лишаются привилегий госслужащих и не смогут больше работать в госструктурах.

"Указ, имеющий силу закона" - это правительственное постановление, которое в условиях продолжающегося режима ЧП в Турции кабинету не нужно направлять для одобрения в парламент. Оно вступает в силу сразу после подписания его членами правительства и президентом и публикации в Resmi Gazete.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота, основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. С конца июля начались меры по противодействию заговорщикам и масштабная чистка госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор. К настоящему времени более ста тысяч госслужащих в различных структурах по всей стране оказались уволенными или отстраненными.