Британские депутаты рассмотрят в третьем чтении законопроект по Brexit

ЛОНДОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские депутаты рассмотрят в среду в последнем, третьем чтении, законопроект (билль) о введении в действие процедуры выхода Великобритании из ЕС. Этот документ был внесен правительством в парламент в конце января и с тех пор без проблем был принят в двух чтениях и основательно изучен (этот процесс завершится в среду) на уровне комитетов Палаты общин, нижней палаты парламента.

Сам текст законопроекта уместился в 133 слова и два пункта, наделяющие премьер-министра Терезу Мэй правом "уведомить в соответствии со статьей 50 (пункт 2) договора о ЕС о намерении Соединенного Королевства выйти из Евросоюза". Изначально Мэй собиралась самостоятельно начать переговоры, однако сначала Высокий суд Лондона, а потом и Верховный суд обязали ее сначала заручиться одобрением законодателей.

Три сотни поправок

В общей сложности народные избранники внесли 287 различных поправок, а их объем составил 142 страницы. Правительству удалось добиться того, что самые неудобные из них в итоге не были включены в итоговый текст законопроекта.

Так, поправка оппозиционной Лейбористской партии, требовавшая от кабинета министров отчитываться перед законодателями о ходе переговоров как минимум раз в два месяца, не сумела набрать большинства голосов. Против нее проголосовали 333 депутата, поддержали - 284.

Точно также короткой оказалась жизнь и у поправки, согласно которой Мэй во время переговоров с Брюсселем должна была консультироваться с региональными парламентами Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Учитывая, что большинство граждан Шотландии и Северной Ирландии на референдуме 23 июня прошлого года проголосовали за сохранение членства страны в ЕС, принятие этой поправки могло бы затянуть переговоры до бесконечности. Не нашло поддержки у депутатов и предложение Шотландской национальной партии (ШНП) обязать Терезу Мэй заручиться поддержкой шотландского парламента, прежде чем задействовать статью 50.

По некоторым вопросам правительство сыграло на опережение. Так, кабинет министров согласился с требованиями некоторых депутатов, в том числе от правящей Консервативной партии, о том, чтобы парламент получил право высказаться по поводу будущего соглашения о "разводе" между Лондоном и Брюсселем после того, как двухлетние переговоры будут завершены.

"Я могу подтвердить, что правительство внесет предложение, чтобы текст итогового соглашения был одобрен обеими палатами парламента перед тем, как он будет окончательно согласован", - заявил накануне в Палате общин заместитель министра по вопросам Brexit Дэвид Джонс. - Мы ожидаем и намерены сделать так, чтобы это произошло до того, как члены Европейского парламента проведут обсуждение и голосование по теме итогового договора", - добавил Джонс.

Каким будет исход голосования

С большой долей уверенности можно сказать, что третье чтение законопроект преодолеет без проблем, точно так же, как это произошло неделю назад, когда он был рассмотрен во втором чтении. Тогда в поддержку билля высказались 498 парламентариев, против - 114 депутатов.

Оптимизма правительству прибавляет и то, что основная оппозиционная сила - Лейбористская партия фактически выступит на стороне оппонентов-консерваторов. Так, лидер лейбористов Джереми Корбин потребовал от своих однопартийцев придерживаться строжайшей дисциплины и поддержать в третьем чтении законопроект. Корбин на правах главы политической силы воспользовался применением так называемого уведомления с тремя подчеркиваниями, которое обязывает депутатов явиться на заседание парламента и проголосовать определенным образом в соответствии с партийной линией.

Дальнейшая процедура

После этого билль перейдет на рассмотрение Палаты лордов. Процедура рассмотрения законопроекта в верхней палате парламента аналогична той, что и в Палате общин - три чтения и обсуждение поправок в комитетах. При этом, если верхняя палата хоть каким-то образом изменит текст билля, то он опять вернется в нижнюю палату и, соответственно, наоборот. Хождение документа между палатами, неофициально называемое в Великобритании пинг- понгом, может длиться достаточно долго.

Тем не менее Тереза Мэй надеется, что ей удастся получить одобрение обеих палат к 31 марта. Именно эту дату она сама определила в качестве крайнего срока для того, чтобы применить статью 50 и начать движение к "независимой, глобальной Великобритании, которая сама будет определять свое будущее". Именно так в Лондоне спустя ровно 25 лет после подписания Маастрихтского договора, первого из трех договоров, ставших юридической основой современного Евросоюза, видят свое будущее после выхода из состава сообщества 28 государств.