Группировка ИГ производила иприт в иракском Мосуле

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) производила отравляющий газ иприт на территории Мосульского университета в Ираке. Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на официального представителя министерства обороны США Джеффа Дэвиса.

По его сведениям, проведенные тесты показали, что террористы использовали лаборатории университета для производства реагентов для иприта. При этом Дэвис отметил, что по своему составу газ "скорее был направлен на химический ожог, нежели на смертельное воздействие". Он добавил, что у США "нет какого-либо подтверждения, что он (газ) убил кого-то".

1 февраля официальный представитель группы войск США, участвующих в контртеррористической операции в Ираке и Сирии, полковник ВВС Джон Дорриан подтвердил, что боевики ИГ производили химическое оружие на территории Мосульского университета, взятого под контроль иракскими службами безопасности.