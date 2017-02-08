СМИ: Косово реформирует Силы безопасности в полноценную армию

БЕЛГРАД, 8 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент непризнанной республики Косово Хашим Тачи, премьер-министр автономного края Иса Мустафа и председатель парламента Кадри Весели приняли решение о реформировании Сил безопасности Косова в полноценную армию. Об этом сообщил во вторник телеканал RTK2.

Лидеры Косова провели встречу, на которой "договорились о завершении демаркации границы с Черногорией и о работе по трансформации Сил безопасности в армию Косова", - говорится в сообщении.

Впервые о подобной реформе, не предусмотренной договоренностями Приштины с Белградом, достигнутыми при посредничестве Евросоюза, в Косове заговорили после конфликта с поездом Белград - Косовска -Митровица.

Сообщества сербских муниципалитетов

Хашим Тачи, Иса Мустафа и Кадри Весели также согласовали начало работы по формированию Сообщества сербских муниципалитетов (СММ) на территории Косова и Метохии.

"Хашим Тачи провел общую встречу с Исой Мустафой и Кадри Весели, на которой они договорились о выполнении международных обязательств. Эти шаги сделают возможной полную интеграцию сербского сообщества в косовские институты власти", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Сербии Александар Вучич заявил, что договоренность о создании Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), достигнутая на переговорах Приштины с Белградом при посредничестве Евросоюза в 2013 году, не выполняется Приштиной на протяжении четырех лет. "Соглашение о создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово не выполняется уже четыре года. Приштина ничего не делает по этой теме", - заявил премьер.

Накануне последнего раунда переговоров с Косово на высоком уровне в Брюсселе 1 февраля президент Сербии Томислав Николич пообещал, что будет обсуждаться тема ССМ. "Раз они хотят реализации ранее достигнутых договоренностей, наши требования основываются на реализации ССМ", - сказал президент.

В пятницу, 3 февраля, МИД РФ также затронул вопрос ССМ, подчеркнув, что Москва рассчитывает на результативность возобновленного политического диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС и стабилизацию ситуации в регионе. "Надеемся на результативность возобновленного политического диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, с которым связываем надежду на стабилизацию ситуации в крае, - указал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. - С сожалением констатируем, что косовские власти продолжают затягивать реализацию либо вовсе саботируют достигнутые ранее договоренности, в том числе ключевую из них, предусматривающую создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово".

Обострение напряженности

Новый виток конфликта в Косово начался 14 января. Накопившиеся разногласия и отказ косоваров выполнять достигнутые при посредничестве ЕС договоренности привели к резкому обострению обстановки, формальным поводом для чего стало отправление поезда из Белграда в Косовска-Митровицу. Обычное возобновление железнодорожного сообщения между столицей Сербии и сербским анклавом в Косово получило политический резонанс, поскольку косовские албанцы стали минировать железную дорогу на пути следования состава, а также стягивать войска в северную часть города, где их нахождение запрещено соглашениями между Белградом и Приштиной.

Обстановка накалилась настолько, что премьер Александар Вучич отдал приказ остановить поезд на сербской территории, а затем вообще вернул его обратно в Белград. Последовал обмен резкими заявлениями, президент Сербии Томислав Николич объявил, что в случае репрессий против сербов он не только введет войска в автономный край, но и сам вместе с сыновьями пойдет воевать. Спустя несколько дней и Вучич, и Николич признали, что регион был "в шаге от войны".