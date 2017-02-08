Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: советник Трампа подтвердила его готовность сотрудничать с РФ для уничтожения ИГ

Международная панорама
8 февраля, 1:24 дата обновления: 8 февраля, 2:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Келлиэнн Конуэй отвергла утверждения о дружбе лидера США с Владимиром Путиным, также она сказала, что, насколько ей известно, новых телефонных переговоров между двумя президентами не было
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/Olivier Douliery / POOL

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп готов сотрудничать с Россией и ее лидером Владимиром Путиным в целях борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это подтвердила во вторник советник нового главы американского государства Келлиэнн Конуэй, которая выступала в эфире телеканала СNN.

Она отвергла утверждения, согласно которым Трампа и Путина якобы связывают дружеские отношения, подчеркнув, что американский лидер, как он сам неоднократно заявлял, "едва знает" президента России. В связи с этим Конуэй напомнила слова Трампа, произнесенные им во время недавней совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Вашингтоне. "Он (Трамп) говорил, что, возможно, у него будут позитивные отношения с Путиным, а, возможно, и нет", - отметила советник главы Белого дома.

"Но если речь идет о том, чтобы сосредоточиться на серьезных мировых проблемах, уничтожении радикального исламского терроризма и нанесении поражения ИГ, тогда он (Трамп) готов объединиться с другими странам, которые хотят этого, и с Владимиром Путиным", - отметила Конуэй.

При этом, отвечая на вопрос ведущего, были ли у Трампа телефонные беседы с Путиным после их разговора, состоявшегося 28 января, Конуэй заявила: "Насколько мне известно, нет, я так не думаю".

Первая после инаугурации нового главы американской администрации телефонная беседа президентов России и США, состоявшаяся 28 января, была положительно оценена и в Москве, и в Вашингтоне. Лидеры "в позитивном и деловом ключе" обсудили целый ряд международных вопросов, включая объединение усилий против террористической группировки ИГ, и договорились поддерживать "регулярные личные контакты", в том числе начать проработку будущей встречи, отмечала пресс-служба Кремля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: участник "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в Тольятти
2
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия
3
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
4
Роскомнадзор отменил блокировку сайта YouPorn
5
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
6
Губернатор Луизианы объявил в штате режим ЧП
7
CNN: советник Трампа подтвердила его готовность сотрудничать с РФ для уничтожения ИГ
Темы дня
Реклама