CNN: советник Трампа подтвердила его готовность сотрудничать с РФ для уничтожения ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп готов сотрудничать с Россией и ее лидером Владимиром Путиным в целях борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это подтвердила во вторник советник нового главы американского государства Келлиэнн Конуэй, которая выступала в эфире телеканала СNN.

Она отвергла утверждения, согласно которым Трампа и Путина якобы связывают дружеские отношения, подчеркнув, что американский лидер, как он сам неоднократно заявлял, "едва знает" президента России. В связи с этим Конуэй напомнила слова Трампа, произнесенные им во время недавней совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Вашингтоне. "Он (Трамп) говорил, что, возможно, у него будут позитивные отношения с Путиным, а, возможно, и нет", - отметила советник главы Белого дома.

"Но если речь идет о том, чтобы сосредоточиться на серьезных мировых проблемах, уничтожении радикального исламского терроризма и нанесении поражения ИГ, тогда он (Трамп) готов объединиться с другими странам, которые хотят этого, и с Владимиром Путиным", - отметила Конуэй.

При этом, отвечая на вопрос ведущего, были ли у Трампа телефонные беседы с Путиным после их разговора, состоявшегося 28 января, Конуэй заявила: "Насколько мне известно, нет, я так не думаю".

Первая после инаугурации нового главы американской администрации телефонная беседа президентов России и США, состоявшаяся 28 января, была положительно оценена и в Москве, и в Вашингтоне. Лидеры "в позитивном и деловом ключе" обсудили целый ряд международных вопросов, включая объединение усилий против террористической группировки ИГ, и договорились поддерживать "регулярные личные контакты", в том числе начать проработку будущей встречи, отмечала пресс-служба Кремля.