Прокурор просит задержать экс-главу разведки Аргентины, обвиняемого в укрывательстве

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский прокурор Гильермо Марихуан добивается задержания бывшего главы Федерального разведывательного агентства (ФРА) Оскара Паррилли, в отношении которого было возбуждено дело по обвинению в укрывательстве предполагаемого преступника. Об этом сообщила во вторник в электронной версии газета La Nación.

По данным ее источников, прокурор подал апелляцию на решение судьи Арьеля Лихо, который в понедельник предъявил официальные обвинения Паррилли, однако решил не выдавать ордер на его арест. По мнению Марихуана, экс-глава разведки должен находиться под стражей из-за "риска побега".

Экс-глава ФРА обвиняется в сокрытии доклада с данным, которые могли помочь задержать Ибара Эстебана Переса Корради, находившегося в розыске из-за подозрений в причастности к тройному убийству. По данным следствия, экс-глава ФРА лично выбрал двух агентов своего ведомства для сбора информации о беглеце. Как утверждает сторона обвинения, отчет был готов 13 ноября 2015 года, однако прокуратура получила его только 21 января 2016 года, после смены руководства ФРА.

Паррилли, руководивший аргентинской разведкой с декабря 2014 года по декабрь 2015 года, отверг выдвинутые против него обвинения и назвал нелогичным ходатайство об его аресте. "Я не собираюсь бежать. Я этого никогда не делал, и если бы даже хотел, у меня нет возможности", - сказал он на пресс-конференции.

Экс-глава ФРА также указал на то, что суд постановил, что имеющихся доказательств пока недостаточно, чтобы возбудить дело против Корради по обвинению в организации убийства. "Другими словами, меня обвиняют в том, что я скрывал информацию о том, кто не является преступником", - добавил Паррилли. По его версии, он не передал подготовленный доклад следствию в ноябре, поскольку тот требовал проверки.

Перес Корради обвиняется прокуратурой в организации в 2008 году убийства трех предпринимателей, связанных с наркоторговлей. В середине июня прошлого года он был задержан в Парагвае, а затем экстрадирован в Аргентину, где сейчас находится под стражей. Корради также обвиняется в торговле наркотиками и связях с мексиканскими наркокартелями.