Де Мистура перенес на более поздний срок отправку приглашений на переговоры по Сирии

ЖЕНЕВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура перенес с 8 февраля на более поздний срок отправку приглашений на межсирийские переговоры в Женеве, запланированные на 20 февраля. Об этом сообщил в среду его женевский офис.

"Приглашения будут направлены в ближайшие дни, а не 8 февраля (как ранее было объявлено)", - отмечается в сообщении. В офисе спецпосланника поясняют, что отсрочка вызвана "проходящими сейчас консультациями с сирийскими сторонами, касающимися формирования делегаций". Вместе с тем, как подчеркивается в сообщении, "независимо от даты рассылки приглашений, спецпосланник сохраняет свое намерение созвать межсирийские переговоры 20 февраля".

О том, что приглашения будут отправлены 8 февраля, сообщила на брифинге в Женеве 7 февраля пресс-секретарь эмиссара ООН Яра Шариф. Она отметила, что де Мистура по-прежнему считает, что делегация сирийской оппозиции на переговорах должна быть объединенной. Во вторник, по ее словам, консультации по этому вопросу еще не были закончены.