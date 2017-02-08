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Де Мистура перенес на более поздний срок отправку приглашений на переговоры по Сирии

Международная панорама
8 февраля, 2:22 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
В офисе спецпосланника ООН поясняют, что отсрочка вызвана "проходящими сейчас консультациями с сирийскими сторонами, касающимися формирования делегаций"
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Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура

Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура

© AP Photo/Sergei Grits

ЖЕНЕВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура перенес с 8 февраля на более поздний срок отправку приглашений на межсирийские переговоры в Женеве, запланированные на 20 февраля. Об этом сообщил в среду его женевский офис.

"Приглашения будут направлены в ближайшие дни, а не 8 февраля (как ранее было объявлено)", - отмечается в сообщении. В офисе спецпосланника поясняют, что отсрочка вызвана "проходящими сейчас консультациями с сирийскими сторонами, касающимися формирования делегаций". Вместе с тем, как подчеркивается в сообщении, "независимо от даты рассылки приглашений, спецпосланник сохраняет свое намерение созвать межсирийские переговоры 20 февраля".

О том, что приглашения будут отправлены 8 февраля, сообщила на брифинге в Женеве 7 февраля пресс-секретарь эмиссара ООН Яра Шариф. Она отметила, что де Мистура по-прежнему считает, что делегация сирийской оппозиции на переговорах должна быть объединенной. Во вторник, по ее словам, консультации по этому вопросу еще не были закончены.

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